Коронавирус покидает Казахстан

22 фев. 6:08

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано всего 483 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Лидерство по числу новых заболевших по-прежнему удерживает Алматы – здесь 172 новых заболевших, на втором месте Северо-Казахстанская область – 55 новых пациентов, на третьем – Павлодарская область с 50 новыми инфицированными, - передает Sputnik Казахстан.

В остальных регионах страны менее 50 заболевших за сутки.

Всего в Казахстане с марта 2020 года было выявлено 1 299 566 случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 22 февраля лечение от КВИ продолжают получать 30 846 человек.

В стационарах находится 4 198 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 26 648 пациентов.