Байден поговорил с Зеленским о новых антироссийских санкциях

22 фев. 5:25

Состоялся телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

В ходе беседы американский лидер осудил признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также проинформировал о планируемых санкциях в отношении Москвы.

"Президент Байден решительно осудил решение российского президента Путина... признать "независимость" так называемых ДНР и ЛНР, регионов Украины", - отметили в Белом доме, добавив, что американский лидер также проинформировал украинского коллегу о реакции США, включая план введения санкций.

Кроме того, Байден подтвердил, что США ответят быстро и решительно в координации с союзниками и партнерами на дальнейшую российскую агрессию против Украины, передает ТАСС.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны заявил, что РФ признает Донецкую и Луганскую народные республики в качестве независимых государств.