Турция мирится с соседями по региону

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на прошлой неделе открыл новую главу в отношениях между Анкарой и Абу-Даби, пишет турецкая "Сабах".

Этот шаг имеет важное значение, поскольку за последнее десятилетие Турция и ОАЭ оказались по разные стороны региональных конфликтов, включая ситуацию в Ливии и подход к событиям "арабской весны". Турция обвиняла ОАЭ в причастности к попытке военного переворота в республике в июле 2016 года, а в ОАЭ были недовольны тем, что правительство Эрдогана выступало против действующих арабских режимов.

Беспроигрышный вариант для обеих сторон

Однако, похоже, что все эти разногласия были отложены в сторону - и это несомненное преимущество для обеих сторон. ОАЭ нуждается в таком сильном региональном партнере, как Турция, а Турция, в свою очередь, извлекает выгоду из хороших отношений в области экономики и безопасности. Так что начавшееся сближение - это беспроигрышный вариант развития событий для обеих сторон.

Визит Эрдогана "открывает новую позитивную страницу в двусторонних отношениях между двумя странами", заявил советник главы ОАЭ по дипломатическим вопросам Анвар Гаргаш, добавив, что встречу политиков следует рассматривать в контексте укрепления каналов связи с различными странами, направленных на стабильность и сотрудничество в регионе.

Министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль-Мари заявил, что экономические отношения между двумя странами прочны и продолжают развиваться, несмотря на изменения, которые происходят в регионе и в мире.

Для президента Турции и сопровождающей его делегации была организована пышная церемония официальной встречи в президентском дворце Каср Аль-Ватан. А Бурдж-Халифа, самое высокое в мире здание, окрасилось в цвета турецкого флага.

По итогам переговоров Эрдогана и наследного принца Абу-Даби было подписано 13 соглашений, в том числе в области торговли, промышленности, обороны, здравоохранения, транспорта и климата. А Эрдоган призвал бизнесменов инвестировать в Турцию.

В ноябре 2021 года ОАЭ сообщили о создании фонда в размере $10 млрд для поддержки стратегических инвестиций в Турцию. А в прошлом месяце страны договорились о валютном свопе в национальных валютах на сумму, эквивалентную $4,7 млрд. В ОАЭ заявили, что надеются удвоить или утроить объемы торговли с Турцией.

Все это очень позитивные события для Турции. Анкара пытается преодолеть существующие проблемы и нормализовать свои отношения со многими странами, что выгодно и самой Турции.

Стратегия в лучшем ее проявлении

Предстоящий визит президента Израиля Исаака Герцога в Турцию также станет важным шагом в развитии отношений. Конечно же, Турция, у которой хорошие отношения с Египтом, ОАЭ, Израилем и остальным миром, будет намного сильнее и лучше, чем Турция, у которой есть проблемы с соседями. В мире и так сейчас много проблем, начиная с украинского кризиса до экономических тем, вызванных пандемией и нарастающей напряженностью в отношениях между США и Россией. Поскольку стратегическое партнерство и многополярные союзы в такие периоды времени очень ценятся, Турция продолжит стремиться к их достижению и укреплению в ближайшем будущем.