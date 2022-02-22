Назван бессменный лидер среди аудиокниг в России

22 фев. 1:34

Борис Акунин на протяжении пяти лет остается самым популярным писателем у российских слушателей аудиокниг, сообщили в пресс-службе сервиса аудиокниг Storytel, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"В течение последних пяти лет первое место по популярности среди отечественных авторов неизменно принадлежит Борису Акунину. Его аудиокниги набирают самое большое количество прослушиваний", - отметили в сервисе.

В тройку популярных современников вошли также Дмитрий Глуховский и Сергей Лукьяненко. Не забывают россияне и про классиков - Лев Толстой занимает пятое место, Федор Достоевский - шестое.

Роман Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза" стал самым популярным отечественным произведением у пользователей за последние пять лет.

Также неизменным спросом пользуется у слушателей книга "Трансерфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов" Вадима Зеланда.