Грузинские врачи ответят населению на вопросы о COVID-19

22 фев. 3:25

Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии запустило новый проект "Врач отвечает".

В его рамках специально обученные врачи в ходе прямого эфира будут отвечать на вопросы местных жителей о коронавирусе COVID-19 течении болезни, изоляции и карантине, а также вакцинации и "бустерной" дозе. Ответы будут не только на грузинском, но и на языках этнических меньшинств.

"Врач отвечает" будет транслироваться на 10 различных каналах альянса региональных вещателей. Его целевой аудиторией являются граждане, проживающие в регионах и сельских местностях.

Партнеры проекта - альянс региональных телерадиовещателей Грузии и Департамент региональных отношений правительства Грузии.