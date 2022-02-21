Шесть лесничеств КЧР запретили вырубку леса до конца года

21 фев. 23:45

Власти Карачаево-Черкесии приняли постановление о запрете вырубки леса на территории Пхиинского лесничества – уже шестого в регионе, где до конца года введен запрет на такие действия, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии КЧР.

"Кроме Пхиинского лесничества, ранее запреты на вырубку деревьев были введены в Учкуланском и Худесском лесничествах на территории Карачаевского района, а также в Архызском, Аксаутском и Марухском лесничествах в Зеленчукском районе республики", - рассказал сотрудник министерства, передает "Интерфакс".

Исключением станут лишь выборочные санитарные рубки для очистки леса от захламленности, а также вырубки в случае ликвидации последствий стихийных явлений или выполнения проектов освоения лесов, - говорится в сообщении.