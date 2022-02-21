Евросоюз ответит санкциями на признание Россией ДНР и ЛНР

21 фев. 23:43

Евросоюз введет санкции против России из-за признания ей независимости ДНР и ЛНР, говорится в совместном заявлении председателей Еврокомиссии и Евросовета Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля.

В нем говорится, что политики "самым решительным образом осуждают" соответствующее решение президента России. "Этот шаг является вопиющим нарушением международного права, а также Минских соглашений. Союз отреагирует санкциями против тех, кто причастен к этому незаконному акту", - цитирует заявление ТАСС.

Мишель и фон дер Ляйен указали, что Евросоюз продолжает поддерживать "независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ".