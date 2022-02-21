Депутат: Сирия обещала признать независимость ДНР и ЛНР

21 фев. 23:13

Сирия готова признать независимость Луганской и Донецкой народных республик, заявил координатор группы Госдумы по связям с парламентом этой страны, замглавы комитета по обороне и первый зампредседателя "Боевого братства" Дмитрий Саблин.

Он выразил уверенность в том, что вслед за Россией обе республики будут признаны ее союзниками и друзьями.

"Я говорил о ситуации на Донбассе с президентом Сирии Башаром Асадом. Он сказал, что Сирия также будет готова признать их, как она признала Южную Осетию и Абхазию", - цитирует Саблина РИА Новости.