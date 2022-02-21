Камила Валиева эмоционально обратилась к болельщикам

21 фев. 22:59

Российская фигуристка Камила Валиева после завершения Олимпиады в Пекине опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram эмоциональное обращение к болельщикам.



Она отметила, что благодарна всем людям, оказавшимся рядом с ней в этой непростой ситуации. "Кто реально был рядом и не давал окончательно пасть духом, кто писал слова поддержки, кто просто думал обо мне, кто молился, кто верил мне и в меня. Спасибо моим болельщикам, моей семье и друзьям, всей команде ОКР, моей стране и людям со всего мира. Спасибо вам всем! Низкий вам поклон!", - написала Валиева.



Фигуристка добавила, что всегда будет помнить это.



Напомним, после победы сборной России в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой, сделанная 25 декабря 2021 года, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Впоследствии Спортивный арбитражный суд допустил Камилу к участию в личных соревнованиях. Спортсменка заняла в них четвертое место.