Московская компания оспорит в суде судьбу таганрогских трамваев

21 фев. 23:14

Донской арбитраж рассмотрит иск московского АО "Транспортная концессия" к компании "Синара-ГТР" и комитету по управлению имуществом Таганрога: компания требует признать недействительным концессионное соглашение о модернизации трамвайной сети приморского города.

В рамках концессионного соглашения проводится модернизация таганрогской трамвайной сети - проект оценивается в 11,8 млрд рублей. На эти средства будет обновлена вся действующая сеть, установлены 80 остановок, закуплено 60 вагонов, реконструировано депо и подстанции. Первый маршрут трамвая, работающий в рамках концессии, был открыт в сентябре 2021 года, второе направление перевозчик собирается запустить в апреле 2022 года, - напоминает "АиФ-Ростов".

Предварительное судебное заседание пройдет 17 марта, - говорится в сообщении.

Напомним, АО "Транспортная концессия" зарегистрировано в Москве в январе 2021 года, оно занимается перевозками пассажиров в городском и пригородном сообщении.