Ученые Северной Осетии и Мордовии будут вместе изучать фотонику

21 фев. 22:39

Мордовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.П.Огарева, Северо-Осетинский госуниверситет (СОГУ), Северо-Кавказский горно-металлургический институт (СКГМИ) и Владикавказский технологический центр "Баспик" будут сотрудничать в области фотоники, - сообщили в пресс-службе СОГУ.

"Вместе с Владикавказским технологическим центром "Баспик" разработана магистерская программа по фотонике и оптоинформатике. Предприятие - лидер в области научных исследований, разработок и изготовления микроканальных пластин в России, поэтому программа важна для республики", - рассказал ректор СОГУ Алан Огоев, передает ТАСС.

В СОГУ двумя годами ранее уже открылась магистратура по фотонике и оптоинформатике, теперь же для ее студентов, обучающихся по программе, "Баспик" будет выделять места для трудоустройства.

Напомним, фотоника - область науки и техники, связанная с использованием светового излучения в оптических элементах, устройствах и системах.