Казахстанский бизнес наладил товарооборот с Ираном

21 фев. 22:23

Бизнес-миссия из Казахстана провела встречи в Тегеране. Это уже вторая торгово-экономическая миссия Казахстана в Иран за последние пять месяцев, - , сообщила пресс-служба правительства страны.

По итогам бизнес-переговоров казахстанские и иранские компании заключили несколько соглашений на сумму $14 млн. Так, в частности, были подписаны контракты на поставку в Иран мяса, муки, мороженого, растительного масла, - передает Sputnik Казахстан.

Казахстанский бизнес на встрече представляли 15 компаний-производителей, работающих в сферах пищевой промышленности, строительной индустрии, химической промышленности, IT-индустрии и металлопроката.

Также подписан меморандум о взаимном намерении увеличить товарооборот на $100 млн, - говорится в сообщении.