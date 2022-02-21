Мощную майнинговую ферму уничтожили в Алматинской области

21 фев. 21:59

Антикоррупционная служба Алматинской области и департамент экономических расследований нашли крупную майнинговую ферму в Жамбылском районе, такое сообщение распространила пресс-служба Антикора.

Зарубежные инвесторы запустили ферму на территории бывшего суконного комбината, замаскировав ее под текстильное производство.

"Как выяснилось, организаторы майнинговой фермы, незаконно воспользовавшись техническими условиями электроэнергии, увеличили мощность потребляемого электричества, при этом оплачивая ее стоимость по льготному тарифу", - цитирует сообщение Антикора Sputnik Казахстан.

При обыске на территории АО "Каргалы" были найдены более 2,8 тыс единиц оборудования с шифровальным комплексом для майнинга, стоимость его превысила 1 млрд тенге ($2,3 млн).

По предварительным данным, государство понесло ущерб на сумму более чем 131 млн тенге ($304 тыс).