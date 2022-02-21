В Туапсе прогремел взрыв на подземном газопроводе

21 фев. 21:47

Сегодня днем в кубанском Туапсе прогремел взрыв - взорвался подземный газопровод, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Произошла разгерметизация подземного газопровода, находившегося под давлением и заполненного воздухом. Грунт попал в соседние здания, кроме того, пострадал один из припаркованных автомобилей – в машине выбиты стекла, - передает "АиФ-Юг".

Газопровод еще не был введен в эксплуатацию, поэтому отключенных от газа абонентов не оказалось. К счастью, обошлось и без пострадавших, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Кубани.

На месте происшествия работают представители МЧС России, которые обеспечивают пожарную безопасность, - добавили в пресс-службе.