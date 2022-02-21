Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР

21 фев. 21:42

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу. Его обращение также адресовано и нашим соотечественникам на Украине.

Ситуация на Донбассе приобрела критический, острый характер, - отметил в своем обращении российский лидер.

"Издавна жители южных земель называли себя русскими и православными, как до XVII века, так и после", - поведал он, напомнив: современная Украина была целиком создана большевистской Россией.

"Началось это сразу после революции 1917 года. причем это делалось грубо - отделение от России части ее собственной, исторической территории. Потом Сталин присоединил к Украине земли Польши, Румынии и Венгрии. Хрущев тоже зачем-то отобрал у России Крым и подарил его Украине", - рассказал президент.

После октябрьского переворота большевики начали строить новую государственность, начались разногласия. Сталин предложил принципы автономизации - чтобы у республик были широкие полномочия. Ленин предложил дать широкие уступки националистам, так и произошло. Это было закреплено в Конституции 1924 года, - напомнил Владимир Путин.

"Вопросы: зачем удовлетворять непомерные националистические запросы, передавать им земли с историческим населением России? Зачем такие щедрые подарки, о которых самые яркие националисты не мечтали? Зачем право на выход? Объяснение: большевики любой ценой хотели удержаться у власти", - отметил российский лидер.

"С точки зрения судеб России ленинские принципы не ошибка – это хуже чем ошибка, и это стало очевидно после 1991 года", - подчеркнул Владимир Путин, заявив: в результате большевистской политики и возникла советская Украина, ее автор и архитектор - Ленин. Ленин издавал жесткие директивы по Донбассу, который буквально "втиснули" в состав Украины.

"В 1922 году на пространстве бывшей Российской Империи был образован СССР. Но жизнь показала, что управлять такой страной на принципах конфедерации невозможно. И они превратились в декларацию. Реально у союзных республик не было суверенных прав, государство было унитарным - Сталин реализовал свои идеи, но в Конституцию их не внес. И жаль, что не были убраны из документов одиозные фантазии, навеянные революцией", - посетовал президент России.

"Власти думали, что решили национальный вопрос. Но бацилла национализма никуда не делась, это мина замедленного действия. Национальный вопрос в середине 80-х обострялся. Но руководство КПСС только словоблудило о восстановлении ленинского принципа самоопределения. Часто националистов поощряли, чтобы заручиться их поддержкой, не думая о трагических последствиях", - поведал Владимир Путин.

В итоге был принят документ, по которому союзные республики обладали правами суверенных государств. Зачем еще больше раскачивали страну? Этим документом судьба СССР была предрешена. К распаду страны привели ошибки большевиков, руководства КПСС, - сообщил президент, подчеркнув: "Распад исторической России под названием СССР - на их совести".

Народ признал новую реальность. Россия тогда помогала партнерам по СНГ, в том числе и Украине, "с уважением к ее суверенитету и достоинству", - отметил он.

Россия полностью рассчиталась по советскому долгу. Взамен экс-советские государства должны были отказаться от своих активов за рубежом. Киев сначала согласился, но потом не стал отказываться. Несмотря на это, РФ взаимодействовала с Украиной. Однако Киев стремился в отношениях с РФ иметь только права, но не обязанности - "вместо партнерства - иждивенчество", - точно сформулировал Владимир Путин.

"Киев отрицал все, что нас объединяет, коверкал историческую память. Поэтому рост национализма, русофобия и неонацизм. Свою роль сыграли и внешние силы - с помощью НКО продвигали своих людей во власть", - рассказал президент.

У Украины не было своего механизма государственности - все она заимствовала механически. А теперь элиты Украины стремятся, оказывая услуги врагам России, сохранить наворованные у народа деньги, - пояснил Путин.

Радикалы наглели, их аппетиты росли, они навязывали свою волю пораженной национализмом власти. Устойчивой государственности в Украине нет - реально только передел собственности между кланами, и все. Коррупция разъела всю власть - и радикалы в 2014 году с помощью Запада устроили переворот, - рассказал российский лидер.

Радикалы организовали террор над теми, кто против антиконституционных действий, на их совести трагедия в Одессе. Преступники не наказаны до сих пор. Майдан не приблизил Украину к демократии и прогрессу, наоборот – привет страну к гражданской войне, экономическому и социальному кризису, - отметил он.

Почему? Приданое от СССР и Российской Империи растащили и разворовали. Фактически Украина управляется из-за рубежа, не только снаружи, но даже изнутри – у страны многочисленные организации и советники. Посольство США напрямую контролирует антикоррупционные органы - а результата нет. Знают ли это сами украинцы? Украина - реально колония с марионеточным режимом, - отметил Владимир Путин.

Продолжается курс на дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Людям, которые хотят сохранить русский язык и культуру, дают понять, что они - чужие. Русский язык везде изгоняется. Готовится и расправа над Украинской православной церковью Московского патриархата, - добавил президент.

Жители Крыма сделали свой выбор сами, поэтому Киев делает ставку на агрессию и террористические группы диверсантов, при поддержке зарубежных спецслужб. Новая стратегия - втягивать иностранные государства в борьбу с Россией, военная поддержка мирового сообщества в геополитическом противостоянии с РФ. Сейчас Украина хочет создавать ядерное оружие, задел с советского времени есть, ей будет проще, особенно при поддержке из-за рубежа. После создания ядерного оружия ситуация изменится радикально, - полагает российский лидер.

Продолжается военная накачка киевского режима из-за границы. В последние месяцы западное оружие идет на Украину непрерывным потоком, под предлогом учений - там везде военные НАТО. Командование ВСУ уже может вестись из стран НАТО, и цель этого - наращивание военной группировки НАТО на Украине, - отметил Владимир Путин.

Крымчане и севастопольцы не позволили создать инфраструктуру НАТО у себя. А сейчас такой объект действует в Очакове, - привел пример президент.

Статья 17 конституции Украины не допускает размещения в стране иностранных военных баз. Там есть тренировочные миссии стран НАТО. Киев провозгласил курс на вступление в НАТО - да, он имеет такое право, НО есть принцип равной и неделимой безопасности - не укреплять свою безопасность за счет других государств. Вступление Украины в НАТО - прямая угроза безопасности России, - напомнил Владимир Путин.

Нас пытаются убедить, что НАТО - оборонительный и миролюбивый союз. Но в 1990 году США обещали, что НАТО ни на дюйм не распространится на Восток при объединении Германии. Это было устно - и они не сдержали обещания.

В 2000 году в Москве на вопрос Клинтону, "Как Америка отнесется к возможности принять РФ в НАТО" – его ответ был сдержанным. Реально Россия выполняет все свои обязательства, а НАТО делает из России врага. Потому что им не нужна такая большая самостоятельная страна, как Россия. Нераспространение на Восток - нарушили обещания, причем в пять волн. В итоге альянс вышел к границам России - и начался кризис европейской безопасности. Ситуация продолжает деградировать, - отметил российский президент.

Согласно своим документам, США имеют право нанести упреждающий удар по России, и он будет нанесен с Украины. Наши предки бы не поверили, но это так. "Томагавки" с Украины будут лететь до Москвы 30 минут, баллистические ракеты - 7-8 минут, гиперзвуковые - 4-5 минут. В итоге они смогут поразить территории вплоть до земель за Уралом, - напомнил президент.

"Россия хочет все решать политико-дипломатическими методами, за столом переговоров. В декабре 2021 года мы передали проект о гарантиях безопасности с США и НАТО. Их ответ - по второстепенным моментам, попытка замотать вопрос. Мы ответили - надо все пакетом: 1. недопущение расширения НАТО 2. Нет ударных систем НАТО на российских границах 3. возвращение НАТО к границам 1997 года. Это было проигнорировано, нам угрожают и нас шантажируют. Санкции точно будут, предлог будет найден и сфабрикован, или даже без формального предлога, потому что РФ никогда не поступится суверенитетом и ценностями", - заверил Путин.

говоря о ситуации на Донбассе, глава государства указал, что Киев постоянно заявляет о нежелании выполнять минские договоренности, наоборот, пытается организовать блицкриг, устраивает ежедневные обстрелы, задействованы ударные БПЛА, тяжелая артиллерия, ракеты, системы залпового огня, ведутся издевательства над мирными жителями, - но западный мир этого геноцида не замечает. А "вина" жителей Донбасса только в том, что они не согласились с государственным переворотом, пещерным национализмом, борются за право говорить на своем языке, жить на своей земле.

"Россия сделала все для сохранения территориальной целостности Украины", - подчеркнул российский лидер, указав, что все оказалось тщетным.

По его словам, агрессивный, националистический характер режима остается прежним - он признает только военное решение проблемы.

"В этой связи считаю необходимым принять давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два этих документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время", - сказал президент.

"От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима", - обратил внимание он.

Напомним, сегодня в ходе большого расширенного внеочередного заседания Совета безопасности России все его члены выступили за признание ДНР и ЛНР. В ответ глава государства пообещал принять решение сегодня.