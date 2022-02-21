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Боррель пригрозил санкциями в случае признания Россией ДНР и ЛНР

Боррель пригрозил санкциями в случае признания Россией ДНР и ЛНР

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложит ввести антироссийские санкции в случае признания Москвой суверенитета ДНР и ЛНР. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Дипломат напомнил, что, согласно установленной процедуре, он сам должен предложить санкции, а главы МИД стран ЕС - единогласно одобрить их.

"Если будет аннексия, будут санкции", - цитирует Борреля "Интерфакс".

"У нас подготовлен пакет санкций, он состоит из разных компонентов - на случай разные варианты интенсивности агрессии", - уточнил политик.

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