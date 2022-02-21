Постпред РФ: на венских переговорах по иранской ядерной сделке уже обсуждаются последние вопросы

21 фев. 21:20

На переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана в Вене рассматриваются буквально последние нерешенные вопросы. Об этом написал на своей странице в Twitter руководитель делегации РФ на переговорах, постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Коллективное обсуждение с главами делегаций Франции, Германии и Великобритании на венских переговорах. Мы обсудили возможные пути и средства решения последних нерешенных вопросов", - цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, такие же встречи проводятся и с остальными участниками переговоров, их организуют в разных форматах.