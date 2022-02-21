Путин рассказал Макрону и Шольцу, что признает ДНР и ЛНР

21 фев. 21:04

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, такое сообщение распространила пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров российский лидер рассказал об итогах Совбеза по признанию Донбасса.

По его словам, сегодня также были получены обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией Киева, массированными обстрелами ВСУ Донбасса, в результате чего страдают мирные жители.

"С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ", - говорится на сайте Кремля.

Канцлер ФРГ и президент Франции выразили разочарование в связи с таким развитием событием, но отметили свою готовность к продолжению контактов.