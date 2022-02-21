Женщина, беременная седьмым ребенком, помогала мужу грабить оружейный магазин в Алматы (ВИДЕО)

21 фев. 20:52

Беременная женщина вместе с мужем грабила оружейный магазин в Алматы, сообщается на официальном сайте Polisia.kz.

Мать семейства, ожидающая уже седьмого ребенка, помогала супругу похищать ружье, винтовку, пистолет, патроны и прочие боеприпасы.

"В числе изъятого в ходе обыска дома было девять стволов "Сайга", 2 нарезных ружья, винтовка, пистолет, патроны, резиновые дубинки, деревянные биты, саперная лопата и радиостанции", - пояснили в полиции.

Коробки с похищенным оружием Т., 1996 года рождения, закопал на участке перед собственным частным домом. Правоохранители установили, на какой автомашине передвигался подозреваемый.

"Рядом с ним в этот момент находилась его супруга, которая вместо того, чтобы остановить мужа от необдуманного поступка, от совершения преступления, сама активно помогала грузить в машину коробки с краденым имуществом", - пояснил замначальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.

Преступление квалифицируется по ч.3 ст.291 Уголовного кодекса (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).