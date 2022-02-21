Антикоронавирусные ограничения в Кабардино-Балкарии стали мягче

21 фев. 20:46

Власти Кабардино-Балкарии по решению оперативного штаба пошли на смягчение ряда коронавирусных ограничений, - сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Согласно документу, разрешен доступ совершеннолетних граждан, у которых есть ковид-сертификат с данными о наличии антител (иммуноглобулинов G), на объекты общественного питания, культуры, в органы записи актов гражданского состояния, кинотеатры, спортивные залы, бассейны, гостиницы, салоны красоты, парикмахерские, сауны", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Наличие такого сертификата освобождает лиц в возрасте 60 лет и старше от обязанности соблюдать режим самоизоляции.

А вот точки общепита на территориях вокзалов, аэропорта и автозаправочных станций будут работать в прежнем, ограниченном режиме.