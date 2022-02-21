Компьютерные игры станут работой для осетинских старшеклассников

21 фев. 20:28

В Северной Осетии стартовал образовательный проект для школьников по созданию компьютерных игр и освоению гейм-дизайна, - сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"В Центре опережающей профессиональной подготовки республики, созданного в рамках национального проекта "Образование", стартовал первый этап проекта для школьников "Гейм-дизайн: делаем игры, изучаем профессию". Проект Агентства стратегических инициатив реализуется в рамках подписанного Центром пятистороннего соглашения", - цитирует сообщение ТАСС.

В проекте участвуют старшеклассники школ республики, он проходит в формате всероссийского кружкового движения. За 10 недель с командой единомышленников ребята придумают и разработают концепцию, соберут два-три уровня своей игры, а также разберут, как устроена индустрия гейм-дизайна.