Азербайджанские депутаты приняли участие во встрече с Пашиняном (ФОТО)

21 фев. 20:24

Депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Тахир Миркишили и Солтан Мамедов приняли участие во встрече с премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване. Такое сообщение вместе с фотографиями опубликовано на сайте армянского премьера.

"Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с депутатом Европарламента, сопредседателем Парламентской ассамблеи Евронест Андрюсом Кубилюсом", - сказано в нем.

Участники встречи обсудили вопросы региональной и международной безопасности и стабильности. Никол Пашинян представил позицию Еревана по разблокированию связей и транспортных коммуникаций, демаркации границы с Азербайджаном и диалогу с Турцией.

Он также коснулся прошедших в Брюсселе встреч при посредничестве председателя Евросовета и президента Франции, затронул результаты состоявшейся 4 февраля четырехсторонней видеоконференции и достигнутых на ней договоренностей.