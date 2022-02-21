Нефть на фоне украинского кризиса и ядерных переговоров с Ираном

Перед заседанием Совбеза РФ, где высшие государственные чиновники единогласно призвали президента России Владимира Путина признать ДНР и ЛНР, цены на нефть успокоились. Сегодня утром инвесторы рассматривали разные сценарии сокращения поставок энергоносителей из-за украинского кризиса и поступления на рынок большего количества сырой нефти в связи с возможной ядерной сделкой между Ираном и мировыми державами.

Reuters отмечает, что фьючерсы на нефть марки Brent и американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли более чем на 1 доллар за баррель в начале торгов в Азии и впоследствии потеряли почти 1 доллар на фоне новостей о возможном саммите между США и Россией.

Офис президента Франции Эммануэля Макрона заявил в понедельник, что президент США Джо Байден и Владимир Путин в принципе договорились о саммите по Украине.

Фьючерсы на нефть марки Brent стоили 93,39 доллара за баррель в 04:45, снизившись на 15 центов, или 0,2%, после того, как ранее достигли 95 долларов, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 7 центов до 91,14 доллара за баррель по сравнению с предыдущим максимумом в 92,93 доллара. Рынки США будут закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня президентов.

Рынки нефти в прошлом месяце колебались из-за опасений, что конфликт вокруг Украины может нарушить поставки сырой нефти, но рост цен был ограничен возможностью возвращения на рынок более 1 миллиона баррелей иранской нефти в день.

Высокопоставленный представитель Европейского союза сказал в пятницу, что сделка по возобновлению ядерного соглашения Ирана 2015 года близка.

Аналитики говорят, что рынок остается напряженным, и любое добавление нефти поможет, но цены останутся неустойчивыми в ближайшем будущем, поскольку иранская нефть, скорее всего, вернется только позднее в этом году.

"Существует так много геополитического давления, что трудно понять, каков ответ по движениям рынка - с Украиной и Ираном", - сказал аналитик по сырьевым товарам National Australia Bank Баден Мур.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "Россия будет отрезана от международных финансовых рынков и лишена доступа к основным экспортным товарам, необходимым для модернизации ее экономики, если она вторгнется в Украину".

"Если это произойдет, как предупреждали США и Великобритания в последние дни, фьючерсы на нефть марки Brent могут подняться выше $100 за баррель, даже если иранская сделка будет достигнута", - отмечает аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар.

Аналитики сингапурского банка OCBC говорили, что Brent может протестировать $100 в краткосрочной перспективе, возможно, до конца первого квартала.

Несмотря на перспективу добычи нефти по 100 долларов, министры арабских нефтедобывающих стран заявили в воскресенье, что ОПЕК+ должна придерживаться своего текущего соглашения о ежемесячном увеличении добычи на 400 тыс. баррелей нефти в день, отвергая призывы увеличить добычу, чтобы ослабить давление на цены.

По словам аналитиков RBC Capital, чтобы избежать значительного роста цен, Белый дом должен подготовить крупный отчет о стратегических запасах нефти (SPR), координируемый Международным энергетическим агентством. "Мы ожидаем, что выпуск SPR в США будет больше, чем в ноябре, и на этот раз больше баррелей малосернистой нефти может быть предложено через прямые продажи", - говорится в примечании RBC Capital.

Сейчас трейдеры будут сосредоточены не только на развитии переговоров по ядерной сделке с Ираном, но и на ситуации вокруг Донбасса.