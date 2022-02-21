Серийный грабитель, срывавший серьги с бабушек, задержан в Алматы

21 фев. 19:59

Мужчина, регулярно грабивший пожилых женщин, задержан в Алматы, об этом сообщает официальный портал Polisia.kz.

"38-летний серийный грабитель нападал на бабушек и срывал серьги, не стесняясь прохожих. В некоторых случаях его действия зафиксированы камерами видеонаблюдения", - пояснили в полиции Казахстана.

Подозреваемый оказался безработным и ранее судимым. Он рассказал, что похищенные серьги сдавал в ломбард, полученные деньги тратил на свои нужды.

Открыто многоэпизодное уголовное дело, идет расследование, рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Уточняется, что уроженец Туркестанской области приехал в Алматы на заработки, жил в городе на съемных квартирах, судим был за аналогичное преступление.

Сейчас он помещен в изолятор временного содержания, проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.