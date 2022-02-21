Превышение полномочий стоило должности главе Минтуризма Ставрополья

21 фев. 19:54

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял решение уволить министра туризма Кирилла Реута, подозреваемого в превышении полномочий, - сообщает пресс-служба главы региона.

"Губернатор подписал распоряжение об увольнении Кирилла Реута с поста краевого министра оздоровительных курортов и туризма в связи с утратой доверия", – говорится в релизе, передает РИА Новости.

Суд арестовал министра по делу о превышении полномочий с ущербом в 25,1 миллиона рублей, - подтвердили в прокуратуре Ставропольского края.

Ранее Реут был отстранен от исполнения должностных обязанностей.