Назван механизм признания Россией ДНР и ЛНР

21 фев. 19:47

Первый заместитель главы комитета Госдумы по СНГ Виктор Водолацкий рассказал, каков будет механизм признания Россией ЛНР и ДНР.

"После признания президентом (республик Донбасса - ред.) Госдума принимает закон о признании Донецкой и Луганской народных республик, дальше это ратифицирует Совет Федерации и подписывает президент", - приводит его слова РИА Новости.

Парламентарий также оценил как высокую вероятность того, что этот вопрос будет рассматриваться завтра на пленарном заседании Госдумы.

Водолацкий уточнил, что это связано с агрессией со стороны "Правого сектора"* (запрещенная, признанная экстремистской в РФ организация), частных военных компаний и ВСУ в Донбассе, в результате чего каждый день погибают люди.