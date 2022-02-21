Зубрица Муника осваивает Кавказский заповедник

21 фев. 19:29

На кордон Гузерипль в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике прибыл новый питомец – им стала зубрица по имени Муника, - сообщила пресс-служба заповедника.

"Зубрица прибыла в вольерный комплекс из Приокско-Террасного питомника. Ее ждали шесть лет - с момента создания здесь вольерного комплекса. Муника - второе животное, содержащееся в полувольных условиях в Кавказском заповеднике. В вольерном комплексе Лаура уже более 14 лет живет зубр Муар - также переданный Приокско-Террасным заповедником", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Мунике 18 лет, она активна, смела, любопытна, с характерными чертами подвида зубров, обитающих в Приокско-Террасном заповеднике. Кавказско-беловежская линия ведет свои корни именно в этом подвиде. В перспективе сюда поселят одного молодого зубра, - рассказал замдиректора по научной работе Кавказского заповедника Николай Ескин.