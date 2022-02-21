Толстой: тысячи россиян готовы принять у себя дома эвакуированных из ДНР и ЛНР

21 фев. 19:20

Тысячи россиян заявили о готовности принять эвакуировавшихся из ДНР и ЛНР "у себя дома", рассказал вице-спикер Государственной думы Петр Толстой в ходе XXVII конференции московского отделения "Единой России".

По его словам, свыше 100 тыс жителей ДНР и ЛНР уже приехали в РФ, и все они - "наши люди, наши в буквальном смысле, и по духу, и по гражданству", пишет ТАСС.

Политик уточнил, что свыше 700 тыс жителей ЛНР и ДНР уже стали гражданами РФ, еще 170 тыс заявлений пока находятся в работе.

Вице-спикер напомнил, что соответствующие поручения уже мэром Москвы, собираются гуманитарные грузы, во многих регионах России действует режим повышенной готовности или режим ЧС, чтобы их главы могли принять меры для размещения людей.

"Тысячи граждан России уже выразили готовность принять у себя дома тех, кто сейчас эвакуировался из ЛНР и ДНР", - цитирует Толстого ТАСС.