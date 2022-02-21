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Мусульмане России готовы помочь беженцам из Донбасса

Мусульмане России готовы помочь беженцам из Донбасса

Российские духовные организации мусульман готовы всячески поддержать беженцев, прибывающих из самопровозглашенных ДНР и ЛНР, независимо от их религиозной принадлежности, - сообщил сегодня первый зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Дамир Мухетдинов.

"Сегодня мы обсудили с членами президиума ДУМ РФ, представляющих 59 регионов страны, возможности оказания широкой поддержки беженцам из ДНР. Особая ответственность ложится на плечи религиозных деятелей и духовных управлений мусульман, которые граничат с Украиной. Например, это Ростовская область, где уже готовы принять и разместить сотни людей из горячей точки. Мы не спрашиваем, какой они национальной или религиозной принадлежности. Для нас они беженцы, и мы обязаны помочь им", - сказал Мухетдинов, передает РИА Новости

Приказом председателя ДУМР РФ муфтия Равиля Гайнутдина уже создан штаб по организации гуманитарной помощи беженцам - это касается как сбора гуманитарной помощи из регионов, так и ее доставку в Ростовскую область. Также в ходе пленума ДУМ РФ ряд глав региональных управлений высказали готовность принять и разместить беженцев из Донбасса.

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