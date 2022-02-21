Российские олимпийцы вернулись на родину

21 фев. 18:58

В Москве приземлился самолет с российскими спортсменами, принимавшими участие в зимних Олимпийских играх в Пекине.

Воздушное судно прилетело в Шереметьево прямым рейсом из Пекина. В российскую столицу прибыли хоккеисты мужской сборной, фигуристы, а также трехкратный олимпийский чемпион Игр в Пекине в лыжных гонках Александр Большунов, передает ТАСС.

После прилета спортсменов ждет торжественная встреча на "ВТБ-Арене".

Напомним, накануне в Пекине завершились XXIV зимние Олимпийские игры. Сборная России завоевала на Играх-2022 шесть золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых медалей и заняла девятое место в медальном зачете. Первой стала сборная Норвегии (16 золотых, 8 серебряных, 13 бронзовых медалей), второй - команда Германии (12 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей), третьей - сборная Китая (9 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали).