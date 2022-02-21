Пашинян совершит официальный визит в Россию

21 фев. 18:56

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили послевоенное урегулирование между Азербайджаном и Арменией, обратили внимание на важное значение последовательной реализации трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября прошлого года, "включая меры по восстановлению транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, а также шаги, направленные на скорейшее начало процесса делимитации армяно-азербайджанской границы".

Путин и Пашинян также коснулись ряда других вопросов, связанных с мерами по укреплению стабильности и налаживанию в регионе долгосрочных отношений мира и сотрудничества.

Кроме того, учитывая отмечаемое в апреле 30-летие дипломатических отношений между РФ и РА, российский лидер пригласил армянского коллегу посетить Россию с официальным визитом. "Приглашение было с благодарностью принято", - уточнили в Кремле.

Напомним, сегодня в Москву с официальным визитом прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.