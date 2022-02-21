Российские регионы закупили более 10 тысяч флаконов "КОВИД-глобулина"

21 фев. 18:43

С сентября минувшего 2021 года в гражданский оборот в России вышло примерно 10 тыс флаконов препарата для лечения коронавируса "КОВИД-глобулин", - сообщили в холдинге "Нацимбио" госкорпорации "Ростех".

"По состоянию на 21 февраля 2022 года в гражданский оборот с сентября прошлого года выпущено порядка 10 тысяч флаконов "КОВИД-глобулина", - говорится в сообщении холдинга, передает "Интерфакс".

Регионы России закупают препарат самостоятельно в необходимых объемах. Препарат выпускается в плановом порядке, доступен, перебоев в обеспечении нет, - заверили в холдинге.