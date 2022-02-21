Совбез России призвал Владимира Путина признать ДНР и ЛНР

21 фев. 18:38

Выслушав эмоциональные выступления заместителя главы администрации президента Дмитрия Козака, заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, спикера Госдумы России Вячеслава Володина, председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации - руководителя "верхней" палаты российского парламента Валентины Матвиенко, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, главы Минобороны Сергея Шойгу и других выступающих, единогласно призвавших президента России Владимира Путина признать ДНР и ЛНР, президент России заверил, что примет решение по вопросу признания Донецкой и Луганской народных республик в ближайшее время.