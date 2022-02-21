Десятки грузинских организаций требуют военного нейтралитета Тбилиси и сотрудничества с Россией

21 фев. 18:34

Более 50 политических и общественных организаций Грузии послали президенту России Владимиру Путину открытое письмо: они выступают за военный нейтралитет страны.

Авторы письма хотели бы встретиться с руководством Госдумы и Совета Федерации РФ, чтобы "внести пусть малый, но посильный вклад в дело формирования эффективной системы региональной безопасности".

"Понимая, что противостояние с Россией губительно для Грузии, мы - 53 политические и общественные организации - объединились в Единый патриотический фронт, публично подписали декларацию о полном военном нейтралитете Грузии и требуем от властей Грузии внесения соответствующих изменений в Конституцию Грузии", - цитирует документ Sputnik Грузия.

В письме говорится, что Грузия, отказавшись от сотрудничества с Россией, не сможет справиться ни с региональными, ни с глобальными вызовами. Осознавая это, авторы обращения стремятся к тесному сотрудничеству с РФ.

"Мы являемся убежденными сторонниками построения новой системы международной безопасности, основанной на справедливости и взаимном уважении интересов сторон - причем основополагающим подходом для таких стран, как Грузия и Украина, на наш взгляд, должен быть военный нейтралитет", - сказано в письме.

Инициаторы обращения уверены, что Грузию на сегодня нельзя назвать свободной страной, об этом говорят, например, публичные заявления высших должностных лиц о том, что позиция Вашингтона - это "домашнее задание для властей Грузии". В частности, руководство Грузии, противореча ее интересам, регулярно предоставляют территорию страны для учений НАТО, а это прямой вызов России.

Авторы документа уточняют, что Грузия на протяжении многих лет окутана сетью иностранных организаций, устраивающих ложные социологические опросы, из которых следует, что вся страна рвется в НАТО.

В действительности же ситуация иная: за последние 10 лет самый массовый опрос провела в 2020 году партия "Альянс патриотов Грузии", из него следует, что "позиция населения радикально изменилась и что 69,4% поддерживают военный нейтралитет, а 75,8% выступают за диалог с Россией".