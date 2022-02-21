В Хасавюрте заработал военно-патриотический центр "Авангард"

21 фев. 18:18

На базе Дорожно-строительного колледжа в дагестанском Хасавюрте сегодня открылся центр военно-патриотического воспитания "Авангард", - сообщили в пресс-службе администрации города.

"В Хасавюрте состоялась торжественная церемония открытия центра военно-патриотического воспитания "Авангард" …В центре будет проводиться обучение начальным знаниям в области обороны и подготовка по основам военной службы", - цитирует собеседника ТАСС.

К учебным сборам будут привлекаться учащиеся старших классов и студенты ссузов. В течение пяти дней они обучатся основам тактической, огневой, строевой, физической и военно-медицинской подготовки.

Центр рассчитан на 75 мест. В минувшем 2021 году в республике заработали три учебно-методических центра "Авангард". Два из них - в городах Хасавюрте и Каспийске - открылись в начале текущего 2022 года.