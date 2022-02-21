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В Грузии не стало одного из старейших ветеранов ВОВ

В Грузии не стало одного из старейших ветеранов ВОВ

В Грузии в возрасте 99 лет умер один из старейших ветеранов Великой отечественной войны (ВОВ) Николай Васильевич Чуянов. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала журналист Данара Курманова, которая ухаживала за ветераном, пока жила в Грузии.

Она подчеркнула, что Николай Васильевич не дожил до 100 лет всего несколько месяцев.

"Я благодарю каждого, кто помогал нам почти 3 года. Это был самый сложный наш подшефный ветеран в плане бытовых условий, и без вашей помощи мы бы не справились", - сказала Курманова.

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