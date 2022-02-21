Евро пробил отметку в 90 рублей

21 фев. 18:05

Курс евро на Московской фондовой бирже поднялся выше психологического порога в 90 рублей, следует из данных торгов.

Такого уровня европейская валюта достигла впервые с 26 января, сообщает РИА Новости.

Курс евро расчетами "завтра" на 17:52 мск рос на 2,23 рубля, до 89,8 рубля, максимальное значение составляло 90,29 рубля. Курс доллара поднимался на два рубля, достигая 79,3 рубля, максимум - 79,69 рубля.

Все это произошло во время заседания Совбеза, на котором обсуждается вопрос признания ДНР и ЛНР.