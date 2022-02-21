Козак: Украина и Запад пытаются возложить на Россию ответственность за Донбасс

21 фев. 17:53

Замглавы администрации президента РФ, представитель Москвы на встрече "нормандского формата" Дмитрий Козак заявил в ходе заседания Совбеза, что ни Украине, ни Западу Донбасс не нужен.

"Сегодня очевидно совершенно стало, что ни Украине, ни их западным союзникам Донбасс абсолютно не нужен на любых условиях", - сказал он, передает РИА Новости.

Западные страны и Киев хотят возложить ответственность за ситуацию в Донбассе на Россию, - отметил он.

"Делается все, чтобы заморозить этот конфликт, чтобы возложить на Российскую Федерацию политическую ответственность за него - в общественном сознании украинском и западном уже возложили, что это Россия сторона конфликта и что это исключительно российско-украинский конфликт. И возложить на Россию экономическую ответственность за содержание Донбасса", - подчеркнул Козак.

"Украина держит в глубоком секрете то, каким она видит статус Донбасса. Очевидно, из тех переговоров следует, что она видит его обычными муниципальными районами Украины, с обычными правами и полномочиями без всякого особого статуса", - добавил замглавы администрации президента РФ.