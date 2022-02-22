Билеты на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" начнут продавать сегодня

Болельщики "Формулы-1" смогут купить билеты на предстоящий Гран-при Азербайджана, начиная с 22 февраля. Об этом сообщила компания Baku City Circuit (BCC) - промоутер автогонок в стране, пишет Caspian News.

"Мы рады объявить о начале продажи билетов на шестой гоночный уик-энд "Формулы-1" в Баку, - сказал исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов. - Хотя нам пришлось организовать прошлогоднюю гонку без присутствия наших любимых болельщиков, само соревнование собрало огромную аудиторию по всему миру, наблюдавшую из дома за захватывающей гонкой с еще одним неожиданным финалом. Мы абсолютно уверены, что этот год не станет исключением", - добавил он.

Цена за трехдневные билеты на трибуну варьируется от 120 до 760 долларов, а за 70-120 долларов можно купить однодневный билет в зону свободного размещения.

Последний гоночный уик-энд "Формулы-1" в Баку прошел в 2019 году, когда 85 тыс. болельщиков из 74 стран посетили гонки и развлекательные мероприятия, посвященные им.

Первый Гран-при "Формулы-1" был проведен в Азербайджане как Гран-при Европы в 2016 году на трассе Baku City Circuit. Год спустя, в 2017 году, на трассе Baku City Circuit проходил Гран-при Азербайджана. Следующие этапы гонки в стране прошли в апреле 2018 и апреле 2019 года. В 2020 году турнир был отложен совместным решением официальных лиц Baku City Circuit, Международной автомобильной федерации (FIA) и правительства Азербайджана в связи со вспышкой Covid-19. В 2021 году гонка F1 в Баку прошла без зрителей.

Гоночная трасса Baku City Circuit проходит через несколько главных улиц Баку, недалеко от главной набережной Каспийского моря. Наряду с множеством длинных прямых отрезков, которые делают эту уличную трассу самой быстрой в мире, Baku City Circuit бросает вызов водителям своим очень узким участком рядом со стенами Старого города, историческим местом в центре Баку. Трасса Baku City Circuit протяженностью 6003 км является второй по протяженности в текущем календаре F1 после Спа-Франкоршам (7004 км) в Бельгии.

Восьмой этап "Формулы-1" в этом году пройдет в Баку 10-12 июня. Календарь чемпионата на 2022 год включает рекордные 23 гонки. В этом году "Формула-1" начнется в Бахрейне 20 марта и завершится в Абу-Даби 20 ноября.