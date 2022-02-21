В Ереване протестуют против визита депутатов из Азербайджана

21 фев. 17:39

Акция протеста прошла сегодня вечером в центре Еревана у гостиницы, где проводится прием в честь делегатов парламентской ассамблеи "Евронест". Об этом сообщают СМИ.

Активисты недовольны тем, что в столицу Армении прибыли в том числе два депутата из Азербайджана. Они примут участие в заседании, которое пройдет завтра.

"Мы собрались, чтобы рассказать европейским делегатам о плачевной ситуации с демократией в Армении, а также выразить протест по поводу визита азербайджанской делегации", - приводит слова организатора демонстрации Эдгара Казаряна Sputnik Армения.

Он уточнил, что акция продолжится завтра.