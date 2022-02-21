Лавров и Блинкен встретятся в Женеве в четверг

21 фев. 17:38

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен проведут встречу 24 февраля. Об этом сам глава внешнеполитического ведомства заявил на заседании Совета безопасности РФ, которое проводит президент страны Владимир Путин.

"С вашего согласия такая встреча запланирована на нынешней неделе - 24 февраля в Женеве", - сказал Лавров.

Напомним, 17 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен направил главе МИД России Сергею Лаврову письмо с предложением встретиться в Европе на следующей неделе.