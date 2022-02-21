ВОЗ и МОТ заявили о необходимости улучшить условия труда врачей во всем мире

21 фев. 17:28

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная организация труда (МОТ) заявили о необходимости улучшить охрану труда медицинских работников с учетом уроков пандемии коронавируса COVID-19. Об этом говорится в опубликованном сегодня в Женеве руководстве на эту тему.

В частности, в нем рекомендуется создать программы действий в данной области как на национальном уровне, так и в медучреждениях. "Такие программы должны учитывать все риски, связанные с трудовой деятельностью", - подчеркивают ВОЗ и МОТ.

В организациях акцентируют внимание на том, что медработники должны быть защищены от воздействия химических веществ, а также призывают обеспечить их физическую и социально-психологическую безопасность.

По мнению ВОЗ и МОТ, важная роль в решении этой задачи принадлежит правительствам, работодателям, работникам и службам охраны труда. В организациях отметили необходимость инвестировать в эту сферу, вести мониторинг и заниматься подготовкой кадров.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 424 млн, из них более 5,8 млн человек скончались. По данным ВОЗ, за первые 18 месяцев пандемии коронавирус унес жизни примерно 115,5 тыс работников здравоохранения.