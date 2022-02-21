В Москве стартовало заседание Совбеза РФ по ситуации на Донбассе

21 фев. 17:23

В Москве началось заседание Совета безопасности России для обсуждения ситуации на Донбассе.

Россия изначально делала все, чтобы мирным путем разрешить противоречия между Киевом и Донбассом, однако ход событий показывает, что нынешние власти Украины не собираются исполнять минские соглашения, - заявил, открывая заседание, президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Цель сегодняшнего заседания - определить шаги по Донбассу, имея в виду и обращение ДНР и ЛНР с просьбой признать их суверенитет. Вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности, - отметил президент.

Также Путин заявил, что намерен выслушать мнение участников Совбеза РФ по обращениям глав ДНР и ЛНР, а также Госдумы РФ о признании независимости этих республик.

Киев ранее провел две карательные операции против Донбасса, сейчас похоже на начало третьей, - подчеркнул Путин, отметив, что госпереворот на Украине в 2014 году был вооруженным и кровавым.

В то же время глава думского комитета по СНГ уже заявил, что если президент сегодня выступит с заявлением о признании ЛНР и ДНР, завтра это будут обсуждать в Госдуме.