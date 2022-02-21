Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Москву

21 фев. 17:03

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл в Россию по приглашению российского лидера Владимира Путина.

В международном аэропорту "Внуково-2", где развевались государственные флаги РФ и АР, в честь Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Главу государства и первую леди Мехрибан Алиеву встречали заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко и другие официальные лица.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана, прозвучали государственные гимны Азербайджана и России.