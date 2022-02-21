ДНР и ЛНР призвали Путина признать их независимость

21 фев. 16:52

Руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

Как заявил Пушилин, Минские соглашения не мешают Киеву нарушать установленное перемирие, получая военную поддержку от США. По его словам, власти Украины решились на силовое решение конфликта.

Также глава ДНР предложил заключить договор с Россией о сотрудничестве.

Помимо Пушилина, признать независимость попросил и руководитель ЛНР Леонид Пасечник. В своем обращении он заявил о том, что Киев готовит полномасштабное наступление на Донбасс.