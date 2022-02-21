Лавров рассказал, к чему могут привести удары Израиля по Сирии

21 фев. 16:46

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил после переговоров с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом, что РФ решительно осуждает удары Израиля по территории Сирии.

"Мы подобные действия решительно осуждаем. Они не только нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, но и могут спровоцировать резкую эскалацию обстановки в масштабах всего региона", - сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что израильские удары по Сирии подрывают способность республики противостоять терроризму. "Мы заинтересованы в том, чтобы резолюции Совета Безопасности выполнялись, мы заинтересованы в том, чтобы все стороны воздерживались от каких-либо шагов, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию обстановки в масштабах всего региона, и постоянно работаем с нашими израильскими коллегами и на уровне высшего руководства, на уровне руководства внешнеполитического ведомства", - цитирует его ТАСС.

Кроме того, Лавров обратил внимание на то, что РФ уделяет большое внимание вопросу присутствия на территории Сирии стран, которые находятся там вопреки воле сирийских властей и без какого-либо разрешения Совбеза ООН.