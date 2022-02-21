Полицейские в Адыгее пытались украсть банкомат

21 фев. 16:14

Двум полицейским в Адыгее предъявлено обвинение по факту кражи банкомата.

На преступление правоохранители пошли ранним утром 12 февраля. Злоумышленники пригнали "Газель" к магазину "Магнит Косметик" в ауле Хакуринохабль. Разбив стекло магазина, они обмотали тросом лебедки корпус банкомата, установленного внутри торговой точки, и попытались его вытащить, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее.

Преступление полицейских не увенчалось успехом - банкомат уперся в стойки оконного проема, в результате сработала сигнализация магазина и самого банкомата. Злоумышленники скрылись с места преступления, после чего сожгли автомобиль на территории Шовгеновского района.

Установить причастность сотрудников полиции к преступлению удалось в ходе совместного расследования службы собственной безопасности и управления уголовного розыска МВД по Республике Адыгея.

Фигуранты дела арестованы, расследование продолжается.