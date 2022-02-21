Бои на Донбассе могут сорвать встречу Путина и Байдена

Весной прошлого года ситуация вокруг Украины была почти аналогичная. На границах России и Украины концентрировались войска. Шли активные обстрелы на линии соприкосновения огня между ДНР и ВСУ. В интернете распространялись снимки двигающихся на поездах танков и артиллерийских установок. Одним словом, пахло войной. Обстановку тогда разрядил один телефонный звонок. Президент США Джозеф Байден набрал Владимиру Путину и сказал, что надо встретиться. До этого Байден позвонил Зеленскому и вежливо попросил его не раздувать огонь, ибо в случае войны американцы не смогут поддержать армией Украину. Метод сработал почти на сто процентов. 12 июня в Женеве президенты США и России провели многочасовую беседу и объявили: "ядерная война невозможна".

Нынешняя напряженность очень похожа. Войска тоже пододвинуты вплотную к границам. Разница лишь в том, что теперь она происходит на фоне наращивания армий стран НАТО и США в Восточной Европе и предложений России Америке официально закрыть для Украины двери в НАТО. В последние дни эскалация достигла предела. Украина начала интенсивные обстрелы Донбасса. За сутки выпущено почти 2 тыс ракет. В центре Луганска и Донецка прогремели взрывы. Население ДНР и ЛНР тысячами эвакуируют в Россию. Ракеты прилетают не только по народным республикам, но и по погранпунктам России в Ростове. Идут тревожные сообщения об уничтожении украинских БМП на территории РФ.

Определенную попытку сбавить обороты предпринял французский президент. 7 февраля в Москву прибыл Эмманюэль Макрон. Он попросил Путина не нападать на Украину и вроде бы пообещал добиться нейтрального статуса для Киева. Челночная дипломатия Макрона дала результат далеко не сразу: только через две недели стало известно, что он все-таки добился своего. Накануне француз поговорил по телефону и с Путиным, и с Байденом, и смог уговорить двух президентов провести встречу.

Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что американский президент действительно готов на дипломатию, если Россия не введет войска на Украину. Такое же условие выдвинул и офис Макрона. В отличие от США и Франции, в Кремле сказали, что конкретных планов проведения саммита нет, но Путин тоже поддерживает диалог. Очевидно, Москва пока дожидается встречи главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем Энтони Блинкеном. Она состоится 24 февраля. Именно на ней и должно быть подготовлено содержание встречи Путина и Байдена. То есть, если Ларов и Блинкен выработают приемлемую для всех повестки – то саммиту США и России быть.

Какие пункты интересуют каждую из сторон? Очевидно, и об этом американские власти постоянно говорят, для Вашингтона важно, чтобы Россия взяла на себя гарантию ненападения на Украину. Скорее всего, в одностороннем порядке Москва этого делать не будет, пока не добьется гарантий того, что сама Украина не будет обстреливать Донбасс и тем более его штурмовать. А для этого до встречи с Путиным Байдену нужно будет поговорить с Зеленским и взять с него соответствующие обещания.

Вопрос войны на Украине – сиюминутный и в то же время наиболее актуальный с точки зрения общественного мнения. Но за ним скрываются не менее, а может и более серьезные вопросы, которые отчасти провоцируют напряженность. Россия все эти моменты уже обозначила в предложениях о гарантиях безопасности. Это непринятие Украины в НАТО, нерасширение НАТО и так далее. Пока что по главным вопросам Вашингтон на компромисс не готов. Двери НАТО американцы оставляют открытыми. Если акцент переговоров Путина и Байдена будет сделан именно на этом, то ждать прогресса от них не стоит.

Но не исключаю, что все-таки стороны могут пойти на сделку по тем вопросам, где позиции не настолько полярны. Это неразмещение ракет и прекращение опасных военных учений вплотную к границам НАТО и России. Как именно пройдет встреча Путина и Байдена, пока рассуждать преждевременно. Давайте пока дождемся подтверждения даты проведения этого саммита. Сегодняшние боестолкновения ВС России и Украины явно отдалят саммит США и РФ.