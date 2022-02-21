В МИД Сирии оценили роль Путина для безопасности в мире

21 фев. 15:57

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым, что Сирия поддерживает усилия президента РФ Владимира Путина по укреплению безопасности и стабильности в ряде регионов мира, где Запад поощряет кризисы.

Он также подчеркнул, что президент России играет важную и главную роль для укрепления безопасности и стабильности не только на Ближнем Востоке.

Кроме того, глава сирийского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что кампания, которую ведет сейчас Запад, кампания лжи и введение в заблуждение - это та же самая кампания, которую они вели против Сирии. "В то время когда Запад поощряет Украину в ее агрессии против РФ, снабжает Украину современным оружием и строит военные базы на ее территории, таким образом нарушая все соглашения, которые подписаны на международной арене, в то же самое время [они] говорят, что РФ виновата во всем", - цитирует ТАСС сирийского министра.