Клубника из Израиля попала в Книгу рекордов Гиннесса

21 фев. 15:55

В Израиле вырастили рекордно крупную клубнику - ягода весом 289 г попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Удивительная ягода длиной 18 см и окружностью 34 см выросла на кусте местного сорта клубники Илан. Сорт разработали в израильском институте Volcani, огромная ягода в пять раз превышает средний вес обычной ягоды этого сорта, сообщил исследователь института Нир Дай.

Рекордная ягоды выросла на семейном участке фермера Чахи Ариэль. Необычно холодная погода в начале 2021 года замедлила процесс созревания клубники, что позволило ей продолжать набирать вес. В результате ягода набрала почти 300 г. Фермер подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, положил ягоду в морозилку и стал ждать.

«Когда мы с семьей услышали, что побили рекорд... Потрясающее это чувство. Я прыгнул в машину, смеялся и пел. Мы долго этого ждали», - рассказал он.